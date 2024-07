Participaram da operação 40 policiais federais que tiveram o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) juntamente com agentes da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará (Segup/PA). Ao menos dois helicópteros também estiveram empenhados na ação.

A área plantada avançava por municípios como Capitão Poço, Concórdia do Pará e Nova Esperança do Piriá, a cerca de 200 km da capital, no norte do Pará.

Conforme divulgado pela Polícia Federal, o espaço já estava desocupado quando os agentes chegaram. Por este motivo, ninguém foi preso. Na ação, foram destruídos materiais, equipamentos e alimentos.

Embora ninguém tenha sido preso na ação, a Polícia Federal afirma que vai realizar apurações, por meio de um inquérito, para identificar quem eram possíveis envolvidos no plantio ilegal da planta.