Veja quem são as 12 vítimas de avião que caiu no Acre; dentista está entre as vítimas

A aeronave modelo Caravan, que caiu em uma região de mata próxima ao aeroporto, na manhã deste domingo (29), deixou 12 mortos ao total, incluindo, nove passageiros, uma bebê de colo e o piloto e o copiloto. Segundo informações, todos eram do município do Envira, interior do Amazonas, e estariam no Acre a trabalho. Duas pessoas foram identificadas pelas reportagem do ContilNet.

Uma das vítimas identificadas foi o cirurgião dentista Jamilo Maciel, muito conhecido no município. Ele era casado e pai de uma menina, de aproximadamente 3 anos.

A segunda vítima foi identificada como Eutimar Bernardo, e em seu perfil na página do Instagram se identifica como chefe de equipe Carro Forte.

Dozes passageiros, sendo 9 adultos e uma bebê, e dois tripulantes, piloto e copiloto não resistiram ao grave acidente, morrendo no local após o avião explodir.

O avião viajava com destino ao município de Eurinepé, no Amazonas (AM). Várias viaturas do Serviço Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) e do Corpo de Bombeiros (CBMAC) se deslocaram para o local do acidente.