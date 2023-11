Acreana participa de Miss Internacional Queen Brasil representando o estado em SP

A acreana Allana Rodrigues está representando o estado no Miss Internacional Queen Brasil em São Paulo, evento que teve início na quarta-feira (22) e terá sua final no sábado (25).

Allana já está em São Paulo participando do confinamento do concurso e cumprindo a agenda do evento. Nas redes sociais, a Miss Acre MIQBR 2023 compartilhou sua chegada à capital paulista e sua participação no concurso, documentando toda sua rotina no Instagram.

Em uma entrevista à coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, Allana falou sobre suas expectativas para o concurso.

“O concurso começou ontem com o confinamento das misses. Tivemos um jantar de boas-vindas, onde recebemos as faixas representativas de cada estado e conhecemos a coroa e a faixa da próxima vencedora.

Estou muito animada e feliz com tudo que estou vivendo aqui. As meninas são acolhedoras, e estamos em um grupo de mulheres incríveis, tornando a competição acirrada pela coroa. Hoje começam as apresentações, com o início do show de talentos; amanhã, o traje típico; e no sábado, a grande final, todas usando seus vestidos de alta costura”, disse Allana.

Ao ContilNet, Allana agradeceu o apoio da torcida e de todos os envolvidos em sua participação na etapa nacional do concurso.

“Agradeço imensamente por cada apoio; cada torcida é um impulso valioso nessa jornada de representatividade. Hoje me sinto realizada e feliz por estar representando o estado que me acolheu, me fez evoluir como profissional e assumir responsabilidades em minha vida pessoal e profissional. Aos envolvidos nessa grande realização do sonho, levarei para sempre comigo em qualquer lugar que eu esteja, pois tudo isso que estou vivendo é apenas o começo da minha grande jornada.”

Veja algumas postagens da miss em SP: