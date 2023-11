Adesg fecha comissão técnica com as contratações de Selcimar Maciel e Tidal

O presidente da Adesg. Oscar Halen, confirmou as contratações do preparador físico Selcimar Maciel e do treinador de goleiros Tidal para a temporada de 2024. Os dois profissionais irão voltar a trabalhar com o técnico Zé Marco.

“O nosso projeto com a prefeitura de Sena Madureira é para lutar pela conquista do título. Conseguimos fechar com dois grandes profissionais e isso é fundamental”, disse o presidente do Leão.

Contratações serão fechadas

Segundo Oscar Halen, a Adesg tem muitas negociações em andamento. Contudo, os atletas serão anunciados somente após a assinatura dos contratos.

“O mercado está muito disputado e por isso precisamos ter essa prudência. Teremos um elenco competitivo”, afirmou o dirigente.

Apresentação no dia 3

De acordo com Oscar Halen, a apresentação dos atletas do Leão, de Senador Guiomard, será no dia 3 de janeiro.