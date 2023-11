Adolescente do Acre é libertada de cárcere privado em prostíbulo em Rondônia

A Polícia Civil libertou uma adolescente de 16 anos, do Acre, que estava sendo mantida em cárcere privado em um prostíbulo na cidade de Machadinho do Oeste, interior de Rondônia.

Segundo informações, a avó da menina recebeu um áudio com um pedido de ajuda da neta, e então denunciou o caso para a polícia. O local em questão, funcionava como um bar de fachada.

A adolescente teria sido levada até o local por uma amiga, que seria mentora e agenciava outras meninas, de 13, 14, 16 e 17 anos, que frequentavam o local para se prostituir.

De acordo com a avó, um homem enviou um áudio informando que a neta estaria devendo o valor de R$ 385,00 no local. A outra parte da dívida já teria sido quitada através da apropriação indevida de um celular. Ele também disse que colocaria a menina em um táxi para o Acre caso a avó realizasse o pagamento via Pix.

A polícia realizou uma operação no local e resgatou a vítima, que foi entregue ao Conselho Tutelar. Já as demais adolescentes não foram localizadas. O caso agora segue em investigação.

Com informações Newsrondonia