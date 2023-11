Alexandre Pinto disputa o Tour de Pimenta Bueno neste fim de semana

O ciclista acreano Alexandre Pinto estará na disputa do Tour de Pimenta Bueno Mountain Bike, no interior de Rondônia, neste fim de semana. A competição vai distribuir mais de R$ 100 mil em premiações em quatro categorias.

Elite MTB

Alexandre Pinto vai disputar o Tour na categoria Elite. As provas serão XCM Maratona com 90 minutos e mais duas voltas no sábado, 25, e XCO Cross com 80 minutos e mais duas voltas no domingo, 26.

“Serão dois grandes desafios, mas estou bem preparado. A parte tática vai ser importante para conquistar grandes resultados”, comentou Alexandre Pinto.

Reconhecimento da pista

Alexandre Pinto realizou nessa quinta, 23, o reconhecimento da pista e, agora, é descansar e concentrar para um fim de semana de muita força no pedal.

Apoio do IAPEN

Segundo Alexandre Pinto, o apoio da direção do IAPEN tem sido fundamental para poder disputar as competições.