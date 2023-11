Antônio Frota é campeão do Tour de Pimenta Bueno na Speed Master

Antônio Frota (Time Honda) conquistou nesse fim de semana o título do Tour de Pimenta Bueno na categoria Speed Master. O ciclista acreano venceu duas etapas e terminou em segundo em uma, no evento realizado no interior de Rondônia.

“O resultado é ainda mais expressivo porque tínhamos grandes atletas na prova. Mais uma vez conseguimos representar o ciclismo acreano com um grande desempenho”, afirmou Antônio Frota.

Wellington Thomazini

Wellington Thomazini (Time Honda) terminou o Tour na 5ª colocação em um resultado bastante comemorado. “Cheguei na competição sem grandes expectativas e após a primeira prova as possibilidades surgiram. Esse é um resultado para ser comemorado”, declarou o ciclista.