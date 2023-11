Após 7 anos, fisioterapeuta realiza Enem em busca de vaga no curso de medicina da Ufac

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começou neste domingo (5). No Acre, mais de 24 mil candidatos estão inscritos, entre eles, há estudantes, profissionais que buscam outra área de trabalho, dentre outros.

Um exemplo é Viviane Leodegário, de 45 anos, que a cerca de sete anos atua como fisioterapeuta. Agora, em busca de aperfeiçoar seu trabalho na área da saúde, ela realiza ao exame tentando conquistar uma vaga no curso de medicina da Universidade Federal do Acre (Ufac). “Para poder dar um resultado melhor ainda para os meus pacientes, eu estou arriscando fazer medicina”, ressalta.

Viviane explica que sua busca por fazer o curso na faculdade pública se dá por condições financeiras. “Hoje, tirar do meu salário para pagar uma faculdade particular eu não posso, então estou buscando uma vaga na Ufac, que é onde nos oferece um ensino gratuito aqui no estado”, conta.

A fisioterapeuta revela ainda que conciliou uma rotina de trabalho com estudos, em busca de se preparar para a realização do exame. “É em qualquer tempinho que a gente tem, as vezes à noite, final de semana, feriados, até mesmo para poder acompanhar essa galera que está saindo do Ensino Médio também”, destacou.