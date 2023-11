Bianca Andrade sofre acidente de trânsito no Rio; ex-BBB estava com o filho no carro

A empresária e ex-BBB Bianca Andrade sofreu um acidente na madrugada desta quinta-feira, 2, em um trecho da Via Dutra, altura de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, apurou o Terra. As informações sobre o acidente foram confirmadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A influencer, também conhecida como Boca Rosa, estava no veículo com seu filho Cris, de dois anos, fruto de seu relacionamento passado com o também ex-BBB Fred Bruno.

Por meio das redes sociais, as assessorias de imprensa de Bianca e Bruno informaram que a influencer, Cris, Genilson e Dayane estão bem após o acidente. “Todos foram assistidos por equipe médica rapidamente, mas, por precaução, seguirão em observação por 24 horas. Agradecemos o carinho e preocupação de todos nesse momento e a assessoria de imprensa de ambos enviará, em breve, uma nota oficial com todas as informações necessárias.”

Segundo a apuração, o acidente aconteceu por volta da 1h15 na altura do km 289 da BR-116. O veículo onde estava a empresária colidiu com uma árvore. O acidente deixou três pessoas feridas levemente, sendo duas mulheres e uma criança com lesões leves. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Santa Maria (RJ).

A reportagem entrou em contato com o hospital, que não informou o estado de saúde dos pacientes.

O motorista do veículo, um homem, que não teve a identidade divulgada, não sofreu ferimentos. Ainda segundo a PRF, ele alegou ter perdido o controle da direção após ter sido fechado por uma carreta.