Bittar destina R$ 17 milhões e governo assina ordem de serviço para construção da Orla do Rio Acre

A assinatura da ordem de serviço para a construção da Orla do Rio Acre o município de Brasileia, no interior do Acre, na última quinta-feira (23), foi um evento marcante. Além do senador Marcio Bittar (UB), que destinou R$ 17 milhões para obra, estiveram presentes o governador Gladson Cameli, que assinou a ordem de serviço, a prefeita do município, Fernanda Hassem, e o presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Luiz Gonzaga.

Bittar lembrou que a Orla do Rio Acre é um sonho antigo da população. “Em muitas das minhas andanças por Brasileia, sempre ouvi a reivindicação dos moradores. Trata-se de uma obra que embeleza a cidade, valoriza os imóveis do entorno e cria um espaço de lazer para toda a população”, disse Bittar.

A prefeita Fernanda Hassem afirmou aguardar o início das obras com muita ansiedade. “A construção da Orla também ajuda a conter as enchentes, que nos invernos mais rigorosos castigaram a cidade, principalmente o Centro”, concluiu ela.

Com a assinatura da ordem de serviço pelo governador Gladson Cameli, o governo deverá providenciar o processo licitatório para a contratação da empresa responsável pela construção da obra.