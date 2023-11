Bolsonarista cita frase de Auschwitz para se opor à Consciência Negra

O deputado bolsonarista Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, citou a frase inserida por nazistas na entrada do campo de concentração de Auschwitz para se opor à criação de um feriado nacional da Consciência Negra.

“Não tem nada a ver com racismo, nada contra negros. É simplesmente não ter mais feriados no país. Temos feriados demais nesse país. O trabalho dignifica, o trabalho liberta”, declarou Nunes, nesta terça-feira (21/11), no plenário da Câmara, ao anunciar que o PL votaria contra o projeto.

O letreiro de cinco metros com a frase em alemão “arbeit macht frei”, ou “o trabalho liberta”, está até hoje na entrada de Auschwitz, na Polônia. O regime nazista também espalhou a frase em campos de concentração na Alemanha e na Bélgica.

A proposta para criar o feriado nacional da Consciência Negra tramitará com urgência na Câmara. Nenhum deputado advertiu Nunes sobre o teor da frase dita por ele.