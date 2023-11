“Gente, toda vez que passo por aqui, eu lembro que fiquei confinada nesse hotel no Big Brother”, falou num vídeo publicado em suas redes sociais, apontado para o edifício. “Meu quarto era um desses aqui dessa diagonal, que eu conseguia avistar a praia. Ficava de cantinho, só olhando”, completou.

Ex-participantes

O Big Brother Brasil já tem data prevista de estreia e as especulações começaram a viralizar na web. O programa, que será exibido a partir do dia 8 de janeiro do ano que vem, promete trazer ex-participantes de outras edições para a casa mais vigiada do Brasil.

Segundo o perfil Desembuxa, a edição 24 do programa trará ao menos quatro ex-BBBs, que seria das seguintes edições: 4, 10, 15 e 18. Os internautas já começaram a fazer suas apostas e citaram Solange Iarnuou, Maroca, Angélica, Amanda, Viegas e Lia Khey.

Anteriormente, Boninho, diretor da atração, já havia confirmado que além dos times Pipoca e Camarote, um terceiro grupo novo, chamado Puxadinho, faria parte do reality show. Aguardemos as novidades!