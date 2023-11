Chega ao fim o casamento de Leticia Spiller e Pablo Vares

Chegou ao fim o casamento de Leticia Spiller e Pablo Vares. A informação é do colunista Lucas Pasin, do UOL. De acordo com o jornalista, embora os dois ainda se sigam nas redes sociais, o então ex-casal se separou após 7 anos de relacionamento.

Segundo fontes próximas aos dois, eles mantêm uma boa relação, mas ainda não anunciaram o término publicamente, pois pretendem conversar sobre a decisão. Eles se conheceram em 2016, durante os ensaios de uma peça teatral.

Antes disso, ela precisa terminar as gravações de O Sétimo Guardião, na qual interpreta Marilda Reprodução/Instagram

A assessoria da atriz, em contato com a Contigo!, falou sobre episódio, mas alegou não conseguir contato com Spiller, uma vez que ela havia ido ao show da cantora americana Taylor Swift, que acontece nesta sexta-feira (17/11) no Rio de Janeiro, com a filha caçula, Stella