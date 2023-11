Claudia Leitte revela diagnóstico de doença crônica: ‘Consequências e sérios danos’

Claudia Leitte lançou, na quinta (9), a primeira música de seu novo projeto musical, intitulado Liquetique. A cantora atendeu amigos e a imprensa em um pocket show reservado, no qual apareceu vez ou outra inquieta, com fichas nas mãos para não se esquecer do que precisava falar e também não perder o foco de sua apresentação. Ela revelou que o reflexo é por conta do diagnóstico de TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade).

A cantora de 43 anos comentou brevemente sobre a doença crônica, e então expôs como o problema afeta sua vida. “Tenho TDAH. Falei de uma maneira descontraída, mas o TDAH não tratado pode levar a consequência e sérios danos que podem acabar com a vida das pessoas”, conta ela ao Notícias da TV.

Segundo a Associação Brasileira do Déficit de Atenção, o TDAH é um tipo de transtorno neurobiológico que vem de causas genéticas. Geralmente, a doença aparece na infância e acompanha o indivíduo por toda a vida. Os principais sintomas são desatenção, inquietude e impulsividade. O TDAH também é chamado clinicamente de DDA (Distúrbio do Déficit de Atenção).

Apesar do diagnóstico preocupante, a voz de Baldin de Gelo diz que faz acompanhamento com especialistas há muito tempo, e hoje consegue lidar bem com o problema: “Tenho muita disciplina, me alimento muito bem, tenho um psiquiatra. É necessário”.

Tenho a felicidade de ter descoberto o que eu queria muito cedo. Então eu criei rituais e métodos para me preparar para isso. Sou muito disciplinada. A música é vida para mim. Não saio para trabalhar, eu saio para viver.

“Quem trabalha comigo sabe que eu sigo a energia do outro. Minha música só tem sentido porque eu acredito. Essa música tem viço, traz sorrisos… E eu não preciso de depoimentos de pessoas, não. Tenho a consciência”, pontua Claudia Leitte.