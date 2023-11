Coleção Veneza da grife Gold Skill é apresentada em coquetel; veja mais na coluna de Márcia Abreu

Parabéns à médica Tereza Neuma Machado pela celebração em grande estilo da idade nova. Felicidades!

VENEZZA COLEZIONE

Glamour, estilo, sofisticação, beleza. Em uma conexão excepcional, a Coleção Veneza da grife Gold Skill, apresentada em coquetel, na terça, às representantes no Estado. O evento contou com a presença dos donos da marca e designer Sérgio e Simone Svicero. Foi uma celebração icônica de lindos acessórios genuinamente brasileiro. Na foto registo do casal Sérgio e Simone Svicero, Duda Lessa e Claudia Souza.

Empresária Itála Oliveira, protagonista de uma elegante festa no último findes, ladeada pelas amigas Patrícia Pazetto, Elaina Melo, Vera Dantas, Mayra Tinôco, Marcela Bader, Sinnara Lisboa e Milena Sá.

Em clima de pura fé, no último sábado, 4, foi realizado na Igreja São Peregrino, a cerimônia de Batizado do pequeno Enrico, filho de Ricardo Lima e Mariana Tavares. Click da família Marques Lima e Tavares do Couto. Betânia e Silvio, Mariana, Ricardo, André Rodrigues, Mauricio e Mariano e as children Isabela, Lorenzo e Enrico.

BLACK FRIDAY O BOTICÁRIO

Para quem ama descontos e beleza, chegou a maior promoção do ano do Boticário.

*São mais de 500 itens da marca com descontos especiais por até 50% a menos, entre os dias 30 de outubro e 26 de novembro, em todos os diversos canais de vendas da marca.

**Uma seleção de produtos de cuidados com o corpo, proteção solar, tratamentos capilares, maquiagem, skincare, além da perfumaria que é o maior destaque da promoção que vocês vão amarrrrr.