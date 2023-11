Com apoio do Estado, Programa Mulheres da Amazônia chega aos 22 municípios do Acre

Equipes da Secretaria de Estado da Mulher (Semulher) e da Secretaria de Estado de Educação (SEE) estiveram, nesta terça-feira, 7, em Santa Rosa do Purus, no interior do estado, para fechar o ciclo de ações integradas do Programa Mulheres da Amazônia – iniciativa da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Acre (Ufac). A atividade contou com a parceria da prefeitura do município e foi realizada na Câmara de Vereadores e no Núcleo da Educação.

A atividade contou com a presença do prefeito em exercício de Santa Rosa do Purus, Valdir Kaxinawá, do presidente da Câmara de Vereadores de Santa Rosa do Purus, Denis Kaxinawá, da secretária Municipal de Assistência Social, Maria Meres Sá, da coordenadora da Mulher e Promoção de Igualdade Racial, Osmarina Kaxinawá, e de representantes do Poder Judiciário, Policia Militar e Civil, vereadores e assessores municipais.

Segundo Joelda Pais, chefe do Departamento de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres da Semulher, o Programa Mulheres da Amazônia contribui com a qualidade do atendimento às mulheres em situação de violência nos municípios: “fazendo um diálogo com os profissionais sobre os fluxos de atendimento, a partir da rota crítica dos serviços que englobam os setores da segurança, justiça, saúde e assistência social”.

Neuda Muniz, chefe do Departamento de Fortalecimento Institucional, Ações Temáticas e Participação Política da Semulher, destaca o fortalecimento do controle social, por meio do enfoque nos direitos das mulheres e a valorização da gestão institucional para implementar políticas públicas. “Isso permite aos municípios o preparo no atendimento às demandas de assistência às mulheres, tanto no âmbito do atendimento, como na implementação das políticas públicas específicas para elas”, disse.

Nas ações de prevenção de gravidez na adolescência, a técnica da SEE Aline Brandão compartilhou com professores e coordenadores de escolas da rede de ensino fundamental e médio a metodologia para abordagem do assunto. Foi realizado também um trabalho direto com os alunos após a intervenção junto ao corpo docente.

Mulheres da Amazônia

O programa de extensão Mulheres da Amazônia promove educação popular pela extensão universitária, com oficinas de capacitação para conselhos municipais de direitos da mulher, OPMs e redes de apoio à mulheres em situação de violência nos 22 municípios acreanos. Este programa é coordenado pela produtora cultural e pesquisadora da Ufac, Dra. Fabiana Chaves.