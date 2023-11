Com emenda de Bittar, moradores de Marechal Thaumaturgo terão passarela até o aeroporto

Vai se tornar realidade o projeto de construção de passarela sobre o Rio Amônia, ligando a cidade de Marechal Thaumaturgo ao aeroporto, este localizado do outro lado do manancial. Na última sexta-feira (24), o senador Marcio Bittar (UB) esteve no município do Juruá com o governador Gladson Cameli (Progressistas) para a assinatura da ordem de serviço.

Uma emenda de Bittar, no valor de R$ 5 milhões, foi destinada para o projeto. “A passarela é uma reivindicação antiga dos moradores. E agora eles terão o que sempre pediram”, disse o senador.

A reivindicação está relacionada às dificuldades dos que precisam atravessar o Rio Amônia de barco para chegar ao aeroporto. O transporte das bagagens também é dificultado pela travessia.

Outro percalço é a atual escada, em madeira, que dá acesso à cidade a partir do rio. O projeto prevê a construção de uma passarela em concreto na subida do barranco.

A passarela sobre o Rio Amônia terá 137 metros de extensão, e será construída em concreto e treliças metálicas. Já o trecho de subida de barranco, em concreto, terá 64 metros. O total é de 201 metros.