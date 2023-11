Confira o horóscopo para todos os signos deste domingo (26)

Com a Lua Crescente, já praticamente Lua Cheia, avançando pelo signo de Touro até ingressar em Gêmeos, na noite do domingo, dia 26, este fim de semana parece querer uma pausa para os prazeres mais simples. Na astrologia, diz-se que a Lua está exaltada nos domínios taurinos, pois encontra neste signo zodiacal o lugar para manifestar com intensidade todas as suas potencialidades.

Dessa maneira, a regente das emoções e patrona das marés – rainha soberana das noites, aqui da Terra – está potencializada para pedir mais conforto, colo e agrados. Tem lugar até para um cobertor de orelha (por que não, né?), desde que seja amado e amável na mesma medida. Porque, afinal, em um céu que ainda conta com o Sol e o planeta Marte, em Sagitário, em tensão com o Saturno, que dá banho de realidade nas sonhadoras águas piscianas, o astral não está assim só flores.

E, para lidar com as agruras da vida, é preciso preencher a falta que faz um xodó, como bem dizia Dominguinhos. Na verdade, muito mais do que isso! O império dos sentidos não existe somente como antídoto para enfrentar dificuldades, já que a ideia do prazer como veículo para conectar o corpo com algo superior é bem antiga. Na mitologia grega, Hedonê era filha de Eros, o deus da sedução e do erotismo – chamado de Cupido, entre os romanos – e Psiquê, a bela deusa da alma.

É de Hedonê que vem a palavra “hedonismo”, o culto ao prazer, e também que deriva a filosofia dos hedonistas, escola fundada pelo grego Epicuro, cujo pensamento considerava o prazer como bem supremo e a finalidade máxima da vida humana. O oposto complementar de tudo que estava sob os domínios de Hedonê era sobre o que reinava Algos, um conjunto de inteligências capazes de iluminar a alma da mesma forma que Hedonê. É de Algos que derivam as palavras “algofilia”, o gosto pelo sofrimento, e “algolagnia”, o prazer pela dor.

Então, essa é a história de como dor e prazer se conectam, como dois lados da mesma moeda, ao longo da história. Um como complemento e, ao mesmo tempo, antítese ou cura para o outro. Seja lá como for, vale a máxima de que a vida é uma escola e que quem não aprende pelo amor há de se contentar com as lições que vêm da dor.

Por sorte, há ainda aqueles que conseguem levar uma dose de erotismo para tudo isso e, de forma lúdica, lembram que certas chibatas e amarras podem, sim, conviver com o amor. Esta última, certamente, é a melhor forma de interpretar esse simbolismo, pois representa Hedonê apenas disfarçada de Algos, lembrando que a fantasia é parte indissociável de todo e qualquer erotismo.

Observe: já praticamente toda iluminada, a Lua Crescente prestes a tornar-se Lua Cheia, cruzará quase todo o céu, de Leste a Oeste, tanto na madrugada de sábado, dia 25, como no domingo, dia 26. Transitando entre a Constelação de Áries e a Constelação de Touro, a rainha da noite estará, ao longo da noite dominical, bem próxima ao Aglomerado das Plêiades (Messier 45 ou M45), localizado em meio ao famoso touro celeste e que é facilmente visto a olho nu.

Áries: faça tudo com calma, ariano. É hora de diminuir o ritmo e se concentrar no que é fácil e prático para se fazer.

Touro: use bem a sua intuição, taurino. É hora de seguir em frente, mas movido pelos seus instintos.

Gêmeos: procure dormir bem, geminiano. O astral pede descanso, pois assim você pode poupar as suas energias.

Câncer: procure estar com as pessoas certas, canceriano. Evite quem perde energia com questões de menor importância.

Leão: pense no que é melhor para você e planeje os seus passos, leonino. É preciso olhar para frente e tomar consciência das suas necessidades.

Virgem: estude o seu entorno, virginiano. É hora de estar aberto a novas ideias, ampliando os seus horizontes.

Libra: o fim de semana pede mais desapego e atenção às pessoas e recursos mais próximos, libriano. Lembre-se das pessoas fiéis a você.

Escorpião: é hora de refletir sobre o que você deseja nos seus relacionamentos, escorpiano. Seja mais objetivo e exija reciprocidade.

Sagitário: cuide da sua saúde e organize a sua rotina, sagitariano. O céu pede mais atenção com a sua alimentação.

Capricórnio: curta o seu fim de semana, relaxando o corpo e investindo em atividades lúdicas, capricorniano. Só tenha cuidado com possíveis exageros.

Aquário: reúna as pessoas mais chegadas, aquariano. É melhor priorizar a qualidade do que a quantidade.

Peixes: é preciso dizer o que pensa de maneira clara, pisciano. Antes falar do que acabar com questões mal resolvidas por falta de diálogo.