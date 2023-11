Conheça acreana que produz e vende cosméticos naturais e sustentáveis com extratos da Amazônia

Neste domingo, 19 de novembro, é celebrado o Dia do Empreendedorismo Feminino, reforçando a importância de incentivar os empreendimentos liderados por mulheres. No Acre, a professora e graduanda de Estética e Cosmética, Jéssica Batista, de 35 anos, é também empreendedora na área de cosméticos naturais.

Jéssica é proprietária da Enflora Natural, empresa 100% acreana que carrega consigo um DNA do Norte do Brasil. Na Enflora, a professora oferece produtos como xampu e condicionador em barra de ervas, como alecrim, além de outros produtos como sérum facial de vinho da Amazônia. O mais interessante da história de Jéssica, é que ela mesma começou a fazer, de forma artesanal, os produtos, quando a loja surgiu em 2019.

“A empresa surgiu do meu desejo pessoal de usar cosméticos naturais. Na época não era tão fácil conseguir ter acesso a esse tipo de produto porque não tinha tanta oferta no mercado, então eu decidi criar minha própria marca, iniciamos nossa produção em 2019. Inicialmente tínhamos uma produção artesanal, hoje, após o processo de regulamentação da marca junto a Anvisa, nós estabelecemos parceria com uma pequena indústria para a produção”, explica a acreana.

Ao ContilNet, a professora contou que produz xampus e condicionadores sólidos – ou em barra -, que são diferentes, visto que eles trazem a proposta de cosméticos sustentáveis por não terem embalagens de plástico. “Eles são envolvidos em uma embalagem facilmente degradável. Além dos xampus e condicionadores, nossa linha contém sabonete e sérum facial, feitos com óleos e extratos da Amazônia”, disse.

Pela proximidade com a floresta e medicina natural, diversos acreanos buscam por produtos que sejam mais naturais e sustentáveis. Segundo Jéssica, os produtos sempre tiveram boa aceitação. “Sempre percebo que os acreanos ficam felizes em ver a valorização da nossa terra”, completou.

Até meados de 2022, a Enflora Natural era conhecida por outro nome: Maria Cosméticos. Segundo a acreana, a escolha do novo nome está relacionada ao processo de regulamentação da marca. “No momento da escolha, tentamos nos conectar com a representatividade da nossa marca, quanto às múltiplas potencialidades do feminino de se recriar, se reinventar e florescer”, explica.

A professora acreana explicou ainda que empreender é uma oportunidade de imprimir a personalidade na entrega do produto, marca ou serviço, e transferir para o mundo. “O empreendedorismo feminino, em particular, é muito simbólico e é sempre bom saber que seu trabalho pode inspirar mulheres que ainda hoje sentem-se tolhidas”, finaliza.

Apesar de sempre estar presente nas edições da Expoacre, a maior feira agropecuária do Acre, as vendas da Enflora Natural são feitas através do site www.enfloranatural.com.br e redes sociais @enfloranatural.