Discussão entre “amigos” quase termina em tragédia no Segundo Distrito de Rio Branco

Uma discussão acalorada entre dois homens na noite deste sábado (18) quase terminou em tragédia, na região do 2º distrito, em Rio Branco (AC). A Polícia Militar foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) para atender a uma ocorrência de tentativa de homicídio por arma branca.

O incidente ocorreu por volta das 23h40 na Travessa Internacional, no bairro Comara, região marcada pelo intenso tráfico de drogas e relatos de confrontos entre facções criminosas. De acordo com informações obtidas pela equipe de reportagem, um grupo de amigos estava envolvido em uma bebedeira, regada a álcool e produtos ilícitos. Em determinado momento, a situação se deteriorou quando Jhon Lenno Nascimento da Silva, 29 anos, e Francisco Cleir Nunes da Silva, 42 anos, protagonizaram uma acalorada discussão.

A briga alcançou seu ponto crítico quando Jhon Lenno, exaltado, desferiu dois golpes de faca contra Francisco, atingindo ambos os braços da vítima. A rápida intervenção da Polícia Militar, do segundo batalhão, evitou que a vida de Francisco fosse ceifada no calor do momento. No entanto, Jhon Lenno, visivelmente embriagado e sob efeito de entorpecentes, não se conteve e avançou em direção à guarnição com a faca nas mãos, demonstrando clara intenção de ferir os policiais. Diante dessa ameaça iminente, um único disparo de advertência foi efetuado contra Jhon, que caiu ao solo ensanguentado.

O próprio policial responsável pela ação de defesa utilizou seus conhecimentos em primeiros socorros, aplicando a técnica de Atendimento Pré-Hospitalar em Combate (APH), utilizando um torniquete para estancar o sangramento e evitar danos mais graves.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e a equipe da ambulância chegou rapidamente ao local, realizando os procedimentos necessários. Tanto a vítima quanto o autor foram encaminhados ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) em estado de saúde instável, passando por exames mais detalhados.