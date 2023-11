Dragon Quest Monsters e Batman são destaques nos lançamentos da semana

Dragon Quest Monsters: The Dark Prince – 1º de dezembro – SW

Dragon Quest Monsters: The Dark Prince é o novo capítulo da franquia de RPG da Square Enix, trazendo um estilo semelhante a Pokémon. Jogadores podem treinar monstros famosos da série, como Slimes, Drackys, Golems e mais, com um limite de quatro criaturas por time. Assim, usuários precisam realizar batalhas em turno ou até juntar os personagens para criar novas espécies.

A história acompanha o príncipe sombrio Psaro, que após ser amaldiçoado não pode mais lutar diretamente com os monstros e precisa se tornar um “Monster Wrangler”, uma espécie de treinador das criaturas. No total, são 500 espécies diferentes espalhadas pelo reino de Nadiria, com diversas áreas com rios de lava, ruínas antigas e cidades feitas de doces. Dragon Quest Monsters: The Dark Prince está disponível para Nintendo Switch por R$ 299,90.

Dragon Quest Monsters: The Dark Prince é uma aventura spin-off sobre capturar e treinar monstros da franquia — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

Batman: Arkham Trilogy – 1º de dezembro – SW

A clássica trilogia de jogos do Batman chega agora ao Nintendo Switch, assim como todas as suas DLCs. Usuários precisarão enfrentar as noites mais intensas da cidade de Gotham, sendo necessário encarar vilões como Coringa, Hugo Strange e outros. Os três games inclusos são Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Knight – este último que é inédito nos consoles da Nintendo. Todos foram muito bem recebidos pela crítica na época de seus lançamentos, misturando elementos de ação, aventura, furtividade e investigação. Batman: Arkham Trilogy está disponível para Nintendo Switch por R$ 299,90.

Batman: Arkham Trilogy traz os três clássicos games da trilogia da Rocksteady Studio para o Nintendo Switch — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

SteamWorld Build – 1º de dezembro – PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

SteamWorld Build traz uma gameplay de simulação e construção, na qual jogadores poderão criar sua própria cidade na superfície enquanto escavam as profundezas. O mundo inspirado no Velho Oeste de SteamWorld está morrendo, e caberá aos usuários explorarem as cavernas para encontrar uma antiga tecnologia que poderá salvá-los. É preciso garantir recursos na superfície para manter suas operações subterrâneas e usar a mão de obra de robôs a vapor.

SteamWorld Build está disponível para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e Nintendo Switch por valores a partir de R$ 114,95. O jogo também estará disponível eu seu lançamento diretamente no Xbox Game Pass.

SteamWorld Build leva a franquia com mundo inspirado no Velho Oeste em uma direção inesperada de simulação e construção — Foto: Reprodução/Steam

Rollerdrome – 28 de novembro – XBSX/S

Rollerdrome é um game do estúdio Roll7, desenvolvedores da série OlliOlli, no qual usuários encarnam um atleta de um esporte ultraviolento criado para distrair as massas em um futuro distópico dominado por corporações. O jogo traz uma gameplay curiosa que mistura patins, rampas, saltos e manobras com armamentos pesados como pistolas, espingardas, rifles e mais. Seu objetivo é eliminar todos os outros competidores da arena para se tornar o grande campeão de Rollerdrome. Seu lançamento será realizado diretamente no Xbox Game Pass sem custos extras para assinantes.

Rollerdrome é um esporte radical violento que mistura patins, manobras e tiroteios — Foto: Reprodução/Microsoft Store

Turok 3: Shadow of Oblivion – 30 de novembro – PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Em Turok 3: Shadow of Oblivion Remastered, jogadores podem escolher entre Joseph ou Danielle para enfrentar a ameaça da terrível criatura Oblivion e sua legião de devoradores de carne. A remasterização traz gráficos atualizados com modelos 3D melhorados, efeitos modernos, resolução 4K e taxa de quadros de até 120 FPS. O game de tiro foi lançado originalmente em 2000 para Nintendo 64, e agora chega para PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Turok 3: Shadow of Oblivion Remastered traz a conclusão da saga do Nintendo 64 com visuais atualizados — Foto: Reprodução/Steam

Dune: Spice Wars – 28 de novembro – XBSX/S

Dune: Spice Wars é um game baseado na clássica série de livros Duna que presta homenagem aos antigos jogos da franquia, precursores no gênero de simulação. Neste título usuários tentam dominar o planeta deserto de Arrakis com sua própria facção em uma gameplay de estratégia em tempo real 4X, estilo conhecido pelo foco em ações como eXplorar, eXpandir, eXtrair e eXterminar. O desenvolvimento do game está nas mãos da Shiro Games, responsáveis também por Northgard. Dune: Spice Wars está disponível no catálogo do Xbox Game Pass

Dune: Spice Wars traz um tradicional jogo de estratégia 4X para os consoles Xbox baseado no universo dos livros — Foto: Reprodução/Microsoft Store

Last Train Home – 28 de novembro – PC

Last Train Home é um game de estratégia em tempo real sobre soldados checoslovacos que, após o fim da Primeira Guerra Mundial, tentam voltar para a casa a bordo de um trem blindado. Seu perigoso caminho passa pelo meio de uma guerra civil na gélida Sibéria, onde será preciso comandar seus soldados para reconhecer o mapa, combater inimigos na neve e gerenciar recursos dentro do trem. Além disso, jogadores podem acoplar novos vagões durante a jornada, o que adicionar mais funções para sua fortaleza sobre rodas.

The Last Train Home traz uma jornada intensa sobre soldados tentando voltar para casa em um poderoso trem blindado — Foto: Reprodução/Steam

Black Clover M: Rise of the Wizard King – 30 de novembro – And, iOS

Baseado na animação japonesa Black Clover, o game mobile Rise of the Wizard King reconta alguns dos principais momentos do anime em um RPG tradicional com batalhas em turnos. Jogadores controlam o protagonista Asta e Yuno, seu amigo e rival, enquanto se aventuram por um mundo repleto de magia, onde o poder mágico determina sua posição na sociedade.

Inicialmente sem qualquer talento, Asta é visto como um perdedor, até que ele é escolhido por um raro grimório com um trevo preto de 5 folhas, o que lhe garante poderes inimagináveis. Durante o game, é possível recrutar mais personagens para sua jornada e fortalecê-los enquanto completa missões e enfrenta inimigos em combates em grupo. Black Clover M: Rise of the Wizard King está disponível gratuitamente para dispositivos Android e iPhone (iOS) com microtransações.

Black Clover M: Rise of the Wizard King traz a história da animação japonesa em um RPG tradicional em turnos para smartphones — Foto: Reprodução/Google Play Store

Hitman: Blood Money – Reprisal – 30 de novembro – And, iOS

Hitman: Blood Money marca o retorno do assassino Agente 47 para dispositivos mobile, em uma versão melhorada e com missões espalhadas pelo mundo. O jogo traz sua conhecida gameplay sandbox, no qual usuários têm liberdade para explorar fases e eliminar seus alvos da maneira que acharem melhor. É possível investigar o local, obter armas, conseguir disfarces para acessar áreas restritas e até mesmo planejar a execução para parecer um acidente.

Lançado originalmente em 2006, esta versão adiciona funções de jogos modernos da franquia, como o Instinct Mode, que permite destacar no cenário civis, seguranças e sua vítima. Hitman: Blood Money – Reprisal está disponível para iPhone (iOS) por R$ 69,90. Uma versão do jogo para Nintendo Switch está planejada para o início de 2024.