“É como querer apagar fogo com gasolina”, diz Marcos Rogério sobre indicação de Dino ao STF

O senador Marcos Rogério (PL/RO) em entrevista à GloboNews nesta terça-feira (28) comentou a a indicação de Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal (STF), escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ocupar a cadeira deixada por Rosa Weber na Corte Suprema.

A vaga no STF estava aberta desde o dia 29 de setembro. Depois de idas e vindas, a decisão foi sinalizada por Lula durante encontro com os ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin na semana passada.

Na entrevista, o senador bolsonarista aifmrou que a indicação de Dino ao STF é “querer apagar fogo com gasolina”. “Indicar Flávio Dino ao STF é como querer apagar fogo com gasolina. É um político de viés ideológico muito forte, com apegos a bandeiras ideológicas e que acaba por representar uma contaminação da atuação na magistratura”, destacou.