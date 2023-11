Edital IPEA publicado; 80 vagas com iniciais de até R$ 20 mil!

Atenção, concurseiros! O edital IPEA (instituto de Pesquisa Econômica) foi publicado e vem ofertando 80 vagas para Técnico de Planejamento e Pesquisa com salários de até R$ 20.924,80!

Em síntese, confira as principais informações!

Banca: Fundação Cesgranrio

Vagas: 80 vagas

Cargos: Técnico de Planejamento e Pesquisa (diversas especialidades)

Escolaridade: nível superior

Salários: até R$ 20.924,80!

Inscrições: de 5 de dezembro de 2023 e 10 de janeiro de 2024

Taxas: R$ 180

Provas: 25 de fevereiro de 2024

Edital aqui

Inscrições do edital IPEA

As inscrições do edital IPEA estarão abertas entre às 10 horas do dia 05/12/2023 às 16 horas do dia 10/01/2024.

Os interessados devem acessar o site da Cesgranrio, realizar o cadastro e efetuar o pagamento da taxa de R$ 180.

Vagas e remuneração

O edital IPEA oferece 80 vagas para Técnico de Planejamento e Pesquisa, em diversas especialidades. A seguir, confira a divisão de cada uma delas:

Lembrando que os futuros aprovados receberão mensalmente a remuneração de R$ 20.924,80 (vinte mil novecentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos) e terão carga horária de 40 horas semanais.

Além disso, é válido frisar que o cargo de Técnico de Planejamento e Pesquisa exige Diploma de conclusão de curso de nível superior ou habilitação legal equivalente em qualquer área de formação.

Etapas e provas

O certame em questão será composto por três etapas, a saber:

Provas objetivas (caráter eliminatório e classificatório);

Provas discursivas (caráter eliminatório e classificatório);

Prova de títulos (caráterclassificatório)

As etapas serão realizadas nas 26 capitais de todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.

Prova objetiva

A prova objetiva será composta por 100 (cem) questões de múltipla escolha, sendo 30 de Conhecimentos Gerais e 70 de Específicos.

Com relação as disciplinas da prova, confira as principais:

Conhecimentos Gerais

Estado e Políticas Públicas

Realidade Brasileira Atual

Língua Portuguesa

Língua Inglesa

Conhecimentos Específicos

Especialidade: Processo Editorial

Gestão de Processos Editoriais

Especialidade: Comunicação Social e Divulgação Científica

Comunicação Social

Redação e Jornalismo

Divulgação e Jornalismo Científico

Mídias Sociais e Plataformas Digitais

Relações Públicas e Publicidade

Especialidade: Ciência de Dados

Ingestão, Processamento e Armazenamento de Dados

Bancos de Dados

Tratamento, Qualidade e Visualização de Dados

Linguagens de Programação e Frameworks

Probabilidade e Estatística

Aprendizado de Máquina

Especialidade: Gestão e Logística

Direito Administrativo

Administração Financeira e Orçamentária

Gestão de Pessoas nas Organizações

Planejamento e Gestão Estratégicos

Licitações e Contratos

Especialidade: Infraestrutura de Tecnologia da Informação

Contratações de Tecnologia da Informação (TI)

Gestão e Governança de Tecnologia da Informação (TI)

Infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI)

Redes de Computadores

Segurança da Informação

Especialidade: Políticas Públicas e Desenvolvimento

Metodologia Científica

Métodos Quantitativos

Políticas Públicas no Brasil

Questões Brasileiras Contemporâneas

Economia

Especialidade: Desenvolvimento de sistemas

Contratações de Tecnologia da Informação (TI)

Gestão e Governança de Tecnologia da Informação (TI)

Engenharia de Software

Desenvolvimento de Software

Qualidade e Testes de Software

Arquitetura de Sistemas Web e em Nuvem

Desenvolvimento com Containers e Devops

Arquitetura e Gestão de Dados

Integração de Sistemas

Segurança da Informação

Aprendizagem de Máquina e Sistemas de Suporte à Decisão Analítica

Especialidade: Políticas Públicas e Sociedade

Metodologia Científica

Métodos de Pesquisa Quantitativa e Qualitativa

Questões Brasileiras Contemporâneas

Políticas Públicas no Brasil

Teoria e Conceitos

Especialidade: Políticas Públicas e Avaliação

Políticas Públicas e Avaliação Metodologia Científica

Questões Brasileiras Contemporâneas

Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas

Inferência Causal e Econometria

Especialidade: Políticas Públicas e Sustentabilidade

Metodologia Científica

Métodos de Pesquisa Quantitativa e Qualitativa

Questões Brasileiras Contemporâneas

Políticas Públicas e Meio Ambiente no Brasil

Teoria e Conceitos: Sustentabilidade, Meio Ambiente e Economia Ambiental

Prova discursiva

A prova discursiva, por sua vez, consistirá em duas questões escritas sobre temas retirados da área de conhecimentos específicos.

Os textos podem ser de gêneros distintos, a depender da especialidade do cargo. Dentre as possíveis opções estão: dissertação; elaboração de estratégia de avaliação ou de divulgação em mídias sociais; matéria jornalística ou em prática de revisão textual.

A seguir, confira a tabela de pontuações de todas as etapas:

Veja, ainda, o conteúdo programático:

CONHECIMENTOS GERAIS

I. LÍNGUA PORTUGUESA

1. Compreensão e interpretação de textos; 2. Tipologia textual; 3. Ortografia oficial; 4. Acentuação gráfica; 5. Emprego das classes de palavras; 6. Emprego do sinal indicativo de crase; 7. Sintaxe da oração e do período; 8. Pontuação; 9. Concordância nominal e verbal; 10. Regência nominal e verbal; 11 Significação das palavras; 12. Reescrita de frases e parágrafos do texto;

II. LÍNGUA INGLESA

1. Compreensão, interpretação, reescrita, tradução e versão de textos.

III. ESTADO E POLÍTICAS PÚBLICAS

1. Princípios, direitos e garantias fundamentais na Constituição Federal. 2. Organização política e administrativa do Estado na CF/88. 3. Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário na CF/88. 4. Atribuições, competências e relações entre esferas de governo no regime federativo na CF/88. 5. Administração Pública na CF/88. 6. Planejamento e Orçamento na CF/88: Objetivos da República, Planos Setoriais. Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. 7. Participação e controle social na CF/88. 8. Ética e conduta do servidor público. 9. Ciclo de políticas públicas: identificação de problemas; definição dos objetivos da intervenção; formação de agenda; formulação – diagnóstico e desenho de programas; processo decisório – definição de escopo, escala, atores envolvidos e públicos-alvo; implementação; monitoramento; avaliação.

IV. REALIDADE BRASILEIRA ATUAL

1. Dinâmica e estrutura demográfica do Brasil. 2. Desigualdades socioeconômicas e regionais. 3. Direitos humanos, discriminação e exclusão social, com atenção aos direitos e à situação de mulheres, crianças, adolescentes e idosos, pessoas com deficiência, indígenas, negros, pessoas LGBTQIA+, e outros grupos minoritários ou vulneráveis. 4. Novas tecnologias e transformações no mundo do trabalho. 5. Mudanças na estrutura produtiva brasileira. 6. Desenvolvimento urbano brasileiro: o crescimento das cidades e os desafios urbanos. 7. Meio ambiente e desenvolvimento sustentável.

Aqui você confere o conteúdo completo!