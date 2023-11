Edson Maria será o treinador do Atlético no Estadual de 2024

Após uma reunião nesta quarta, 8, os dirigentes do Atlético confirmaram a contratação do técnico Edson Maria (Som) para comandar a equipe na disputa do Campeonato Estadual de 2024. O futebol do Galo será comandado por uma comissão e o objetivo é evitar os erros de 2023.

Depois de 3 anos

Depois de 3 anos, Edson Maria voltará a comandar uma equipe no futebol acreano. O último trabalho do treinador foi em 2020 no Humaitá na Copa Verde.

“O Atlético é um time de tradição e vai ser um grande desafio. Vamos começar a planejar um elenco competitivo para a próxima temporada”, comentou Som.

Grupo caseiro

De acordo com Edson Maria, vai ser montado um grupo caseiro, mas a meta é lutar pela conquista do título. “As cotas dos torneios nacionais são fundamentais para a construção de um trabalho de médio prazo. Não podemos entrar no Estadual somente para participar”, declarou o treinador.