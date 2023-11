Em encontro com políticos, Guida Aquino pede R$ 60 milhões para investir na Ufac

Na tarde desta sexta-feira (10), em reunião junto a Bancada Federal do Acre, a reitora da Universidade Federal do Acre (Ufac), Guida Aquino solicita recurso para reestruturação e modernização de laboratórios de ensino da graduação.

“A Ufac fará 60 anos em março de 2024 é a única universidade federal do nosso Estado, e de fato, estamos com prédios antigos, pois falta investimento para revitalização de nossos prédios e laboratórios, é um problema, considerando nossa região, iremos enfrentar agora um problema com goteiras com o período chuvoso. É isso que tenho passado, muito sufoco em 5 anos de gestão” ressalta a reitora.

“Então, nosso pedido é de 10 milhões para que possamos revitalizar prédios da universidade e laboratórios de pesquisa, que beneficia nosso estado, o ambiente universitário do Estado tem destaque em revistas nacionais e internacionais, é através da universidade que desenvolvemos esse trabalho, e, é através da educação que elevamos o estado cada vez mais”, finaliza a reitora.

A reitora destaca que em cinco anos de gestão só conseguiu finalizar uma obra por falta de orçamento e solicita recurso total de 60 milhões para execução de projetos e obras em benefício ao espaço universitário.