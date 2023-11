Empresa diz que acidente com avião no Acre foi motivado por buraco na pista

A empresa Aerobran Táxi Aéreo LDTA, proprietária do avião que acabou parando numa área de mata durante pouso no aeródromo em Marechal Thaumaturgo durante aterrisagem, emitiu uma nota na noite desta quarta-feira (22) para falar do ocorrido.

No documento, a empresa afirmou que o avião tocou o solo, em razão do buraco existente na pista de pouso, a biquilha, que é parte do trem de pouso dianteiro, bateu na depressão e foi arrancado devido à velocidade habitual utilizada nesse procedimento.

“No exato momento que tocou no solo, em razão de uma depressão (buraco) existente na pista de pouso, a biquilha do avião, que é parte do trem de pouso dianteiro, bateu na depressão e foi arrancado devido à velocidade habitual utilizada nesse procedimento, o que ocasionou a retirada da aeronave da pista de pouso, vindo a colapsar na área de floresta”, afirmou.

Em outro trecho, a empresa afirma que o voo já estava previsto, posto que comumente a empresa oferece essa rota às segundas, quartas e sextas, com sua capacidade normal de seis passageiros, bem como peso e balanceamento dentro dos padrões estabelecidos.

“Salienta-se que mesmo que o ocorrido não tenha resultado em vítimas, a empresa está prestando total assistência ao piloto e aos passageiros. As autoridades competentes foram acionadas imediatamente e a empresa está à disposição para os devidos esclarecimentos. A empresa lamenta o ocorrido e esclarece que continuará atendendo à população de Marechal Taumaturgo para que esta não fique sem a devida assistência, mas sem olvidar a segurança da tripulação e seus passageiros, o que lhes é inestimável”, destacou.

Veja a nota na íntegra:

Nota de Esclarecimento

Na manhã de hoje (22), por volta das 10 horas da manhã, o avião modelo Embraer 720 D Minuano, pertencente à empresa AEROBRAN TÁXI AÉREO, saiu da cidade de Cruzeiro do Sul com destino à cidade de Marechal Thaumaturgo, ambas as cidades localizadas no Estado do Acre, e no exato momento que tocou no solo, em razão de uma depressão (buraco) existente na pista de pouso, a biquilha do avião, que é parte do trem de pouso dianteiro, bateu na depressão e foi arrancado devido à velocidade habitual utilizada nesse procedimento, o que ocasionou a retirada da aeronave da pista de pouso, vindo a colapsar na área de floresta.

O voo já estava previsto, posto que comumente a empresa oferece essa rota às segundas, quartas e sextas, com sua capacidade normal de seis passageiros, bem como peso e balanceamento dentro dos padrões estabelecidos. Salienta-se que mesmo que o ocorrido não tenha resultado em vítimas, a empresa está prestando total assistência ao piloto e aos passageiros.

As autoridades competentes foram acionadas imediatamente e a empresa está à disposição para os devidos esclarecimentos.

A empresa lamenta o ocorrido e esclarece que continuará atendendo à população de Marechal Taumaturgo para que esta não fique sem a devida assistência, mas sem olvidar a segurança da tripulação e seus passageiros, o que lhes é inestimável.

Cruzeiro do Sul, 22 de novembro de 2023.

AEROBRAN TÁXI AÉREO LTDA

Assessoria Jurídica MMP Advogados