Enem 2023: gabarito oficial é divulgado; saiba como acessar

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou na noite desta terça-feira o gabarito oficial do Enem 2023 , junto com o Caderno de Questões. Eles estão disponíveis no próprio site do Inep na página “Provas e Gabaritos” do Enem ( clique aqui ).

Nessa página, o candidato pode procurar a cor de sua prova e ver o gabarito dos dois dias separados.

A antecipação da data foi anunciada no último domingo durante entrevista coletiva do Ministro da Educação, Camilo Santana, e do presidente do Instituto, Manuel Palacios, logo após o segundo dia de aplicação do Enem. De acordo com o edital da prova, ele só seria liberado em 24 de novembro.

Já as notas só saem a partir de 16 de janeiro de 2024, pelo Portal do Participante. Aqui você consegue simular seu resultado pelo número de acertos.

Veja o calendário

Pedido para reaplicação: entre 13 e 17 de novembro

entre 13 e 17 de novembro Gabarito oficial: 14 de novembro, às 19h

14 de novembro, às 19h Prova de reaplicação: 12 e 13 de dezembro

12 e 13 de dezembro Divulgação das notas: 16 de janeiro de 2024

Como solicitar a reaplicação do Enem 2023?

O Inep disponibilizará, na Página do Participante, uma aba específica para que os interessados na nova aplicação submetam seus pedidos entre hoje e sexta-feira (17 de novembro). Os pedidos serão analisados pelos organizadores da prova.

No caso de doenças infectocontagiosas, o participante deve anexar um documento legível que comprove a condição que motiva a solicitação da reaplicação. Para ser considerado válido para análise, o documento deve conter os seguintes dados:

Nome completo do participante;

Diagnóstico com a descrição da condição que motivou a solicitação e/ou o código correspondente à Classificação Internacional de Doença (CID 10);

Assinatura e identificação do profissional competente, com respectivo registro do Conselho Regional de Medicina (CRM), do Ministério da Saúde (RMS) ou de órgão competente.

Problema logístico ou no local de aplicação do Enem 2023

O edital do Enem libera a reaplicação em casos como desastres naturais (que prejudiquem a aplicação do Exame devido ao comprometimento da infraestrutura do local), falta de energia elétrica (que comprometa a visibilidade da prova pela ausência de luz natural), falha no dispositivo eletrônico fornecido ao participante ou erro de execução de procedimento de aplicação que incorra em comprovado prejuízo ao participante.

Nessa situação, o candidato que faltou ao primeiro dia de prova deve ir ao segundo. Assim, ele fará só uma prova da reaplicação.

“O participante afetado por problemas logísticos durante o 1º dia de aplicação das provas deverá comparecer no 2º dia de aplicação e poderá solicitar a reaplicação do Exame do 1º dia”, afirma o edital.

Posso pedir a reaplicação do Enem 2023 se fiquei doente?

O participante que esteja com uma das doenças infectocontagiosas não deverá comparecer ao local de aplicação para realizar o Exame e deverá solicitar reaplicação.

Entre as doenças infectocontagiosas, estão citadas no edital tuberculose, coqueluche, difteria, doença invasiva por Haemophilus influenzae, doença meningocócica e outras meningites, varíola, varíola dos macacos (monkeypox), influenza humana A e B, poliomielite por poliovírus selvagem, sarampo, rubéola, varicela e covid-19.

Outras justificativas médicas que não se doenças infectocontagiosas não serão aceitas.

Perdi o Enem 2023. Posso ser prejudicado?