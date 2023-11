EXCLUSIVO: do Acre, Matheus Lira grava 1º DVD em João Pessoa com exibição na Globo

O cantor Matheus Lira, natural do município de Sena Madureira, está ansioso e determinado para um marco importante em sua carreira musical: a gravação do seu primeiro DVD. O evento está programado para acontecer nesta sexta-feira, dia 10 de novembro, às 16h, no Haras Vista Alegre em João Pessoa, Paraíba.

Em uma entrevista exclusiva à coluna Douglas Richer, do Portal ContilNet, Matheus Lira compartilhou seus sentimentos profissionais diante desse grande passo em sua trajetória.

“Ansioso e feliz, afinal sempre foi um sonho gravar um áudio visual aqui na Paraíba, esse estado que me acolheu tão bem e está acontecendo graças a Deus e alguns contratantes que estão apoiando e marcas parceiras”.

Após residir em João Pessoa nos últimos quatros anos, o cantor já teve a oportunidade de dividir o palco e conhecer renomados artistas da música brasileira, como Gusttavo Lima, Claudia Leite, Wesley Safadão, Jorge e Matheus, Jonas Esticado, João Gomes, Juliette entre outros.

No ano de 2022, o artista acreano lançou sua música autoral e o videoclipe da canção “Lugar dela”, que conquistou espaço nas plataformas digitais. O cantor também revelou que, este ano, lançou diversos trabalhos promocionais, demonstrando seu compromisso com a música e seu público.

Um dos pontos altos da gravação do DVD de Matheus Lira é a participação especial da cantora Mariah Yohana. Mariah, finalista do programa musical “The Voice Brasil” da Globo em 2018 e, posteriormente, finalista do “Cante Comigo Teen” da Record em 2021, promete acrescentar ainda mais brilho ao evento.

Com uma agenda lotada para o ano de 2023, a gravação do DVD representa mais uma conquista na promissora carreira de Matheus Lira. Em seu Instagram, Matheus ainda revelou que o DVD vai ser exibido em dezembro na TV Paraíba afiliada da Rede Globo.

Além do DVD, outro momento é aguardado pelo senamadureirense. Matheus vai ser papai de primeira viagem. Casado com a empresária Jessica Queiroga, Matheus Lira aguarda a chegada da primeira filha do casal, Jasmim, que está prevista para “um mês e alguns dias”, segundo uma publicação do cantor em suas redes sociais.

A coluna Douglas Richer agradece ao cantor pelo convite para participar da cobertura do seu DVD e deseja todo o sucesso nesse importante momento. Estamos sempre de portas abertas para divulgar o seu trabalho. Parabéns, Matheus Lira, e muito sucesso!