Família fica ferida ao ser atropelada durante racha entre motocicletas

Pai, mãe e filho foram atropelados na tarde do último domingo (12) por um motociclista que participava de um suposto racha, na região do Mutirão da Cohab, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

A criança sofreu ferimentos nos braços, principalmente, enquanto o pai chegou a ficar desacordado por alguns instantes. Já a mãe, teve apenas escoriações leves.

Segundo testemunhas, antes da chegada da polícia, um carro foi até o local e retirou os dois motociclistas envolvidos no racha. De acordo com testemunhas, seria um casal que, apesar de ferido, deixou o local sem prestar socorro às vítimas.

Os moradores da região relataram preocupação com a alta velocidade dos veículos na área e informaram que solicitaram da prefeitura a instalação de quebra-molas.