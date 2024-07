Espetáculo “Escovinha Mágica” leva cultura às escolas e ao Cine Teatro Recreio

No dia 28 de julho, às 18 horas, o Cine Teatro Recreio será palco do espetáculo “Escovinha Mágica”, do Grupo Arte na Comunidade,com ingressos a apenas 10 reais. Essa apresentação tem um propósito especial: manter e sustentar o projeto Arte na Comunidade, localizado no bairro Calafate.

Sob a liderança da oficineira e atriz Núbia Alves e com a participação de crianças e adolescentes da comunidade, o espetáculo promete uma experiência inesquecível para todos os presentes.

“Escovinha Mágica” é uma peça teatral destinada a todas as idades, que combina elementos de magia, humor e educação sobre higiene bucal. A história segue as aventuras de 4 crianças que, com a ajuda dos duendes Crispim, carrapato e das fadas madrinhas dentistas, enfrentam desafios e aprendem valiosas lições sobre cuidados com os dentes.

A peça já foi levada para várias escolas da rede pública de ensino e foi possível graças ao financiamento da Lei Paulo Gustavo (LPG), com apoio da Fundação Estadual de Cultura Elias Mansour (FEM). “Essas apresentações são mais do que um simples teatro, elas são oportunidades de inclusão e desenvolvimento para centenas de crianças que, muitas vezes, têm pouco ou nenhum acesso a atividades culturais e a hábitos de higiene bucal”, enfatiza Núbia.

Excepcionalmente, essa apresentação no Cine Teatro Recreio terá a cobrança de ingresso porque os recursos destinados ao projeto foram esgotados. “Os ingressos custam apenas 10 reais e toda a renda será revertida para a manutenção e sustentação do Projeto Arte na Comunidade, no bairro Calafate”, explica a oficineira.

Sinopse do Espetáculo “Escovinha Mágica”

Quatro crianças resistem ao pedido da mãe para escovar os dentes antes de dormir. Eles adormecem e entram em um mundo de sonhos, onde se encontram em uma gruta sombria habitada pelos duendes Crispim e Carrapato. Lá, eles descobrem que estão em perigo devido à bruxa Banguelel, que espalha uma doença terrível entre as crianças do Reino do Sorriso Encantado.

Banguelel, uma mulher que se transformou em bruxa após ser abandonada no dia de seu casamento, enche as crianças do reino de doces, causando cáries e gengivite. Crispim alerta as crianças sobre o perigo e revela a triste história de Banguelel.

Quando Banguelel retorna à gruta, ela percebe a presença das crianças e planeja usar seus doces para afetá-las também. No entanto, as fadas madrinhas dentistas chegam para combater os males causados pela bruxa, espalhando escovas, pasta de dente, fio dental e flúor pelo reino. Após uma série de confrontos e revelações, Banguelel é persuadida a escovar os dentes, revertendo sua maldição e recuperando sua forma original.

Ao acordar, as crianças percebem a importância de escovar os dentes e decidem adotar bons hábitos de higiene bucal, aprendendo uma lição valiosa através de seu sonho mágico.

Agenda:

Espetáculo: Escovinha Mágica

Data: 28 de julho

Hora: 18h

Local: Cine Teatro Recreio

Ingresso: 10 reais

Pix: [email protected]

Telefone:68996039098

Instagram:@Arte_nacomunidade