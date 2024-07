Veja o que já se sabe sobre caso da falsa pediatra que sequestrou bebê

Uma recém-nascida foi sequestrada, nessa terça-feira (23/7), da maternidade do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU) por uma médica que se passou por pediatra da unidade. A recém-nascida foi devolvida à família e a médica foi presa nessa quarta (24/7).

A sequestradora foi identificada como Claudia Soares Alves, de 42 anos. Ela foi presa nessa quarta em Itumbiara (GO) e autuada em flagrante por sequestro qualificado.

O pai da bebê, Edson Ferreira, afirmou que, no momento que a família deixou a sala e foi para o quarto, a mulher disfarçada de médica entrou no local.

“A médica falou que era pediatra e enganou todos, desde os guardas até lá [os profissionais] lá dentro. Ela pegou a menina, dizendo que iria dar leite para ela e foi embora. Foi muito rápido, não deu prazo de cinco minutos”, contou o pai.

Entenda o passo a passo do sequestro

A recém-nascida foi sequestrada na maternidade do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU);

Vestida com uniforme da instituição, a médica entrou no hospital, fingiu ser pediatra e perguntou aos funcionários onde ficava a maternidade;

Ao pegar o bebê, entrou com a criança em um carro vermelho e fugiu;

A criança tem uma síndrome rara no coração;

O bebê foi raptado em Minas Gerais e levado até Goiás no carro da mulher;

A mãe passou por uma cesariana e ainda está internada no HC-UFU;

A mulher teve acesso ao local, pois é professora da UFU;

A Polícia Civil encontrou a criança em uma clínica de Itumbiara (GO), após ser abandonada pela mulher;

A médica tentou fugir após largar o bebê;

O bebê foi entregue à esposa do avô paterno da criança, já que os pais estão no hospital;

Claudia foi localizada pela polícia em uma clínica da qual é proprietária, em Itumbiara, a cerca de 134 km da cidade onde o crime ocorreu;

A Polícia Civil afirmou que a médica tinha fraldas, banheira de bebê e até piscina infantil dentro do carro;

Cláudia disse que cometeu o crime porque faz uso de remédio controlado;

A médica foi autuada em flagrante por sequestro qualificado.

Quem é a falsa pediatra

Claudia Soares Alves, 42 anos, foi identificada pela Polícia Civil como a principal suspeita de sequestrar a recém-nascida no Hospital da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU), na noite de terça-feira.

A suspeita teve acesso facilitado à criança, pois tinha um vínculo com a UFU. Claudia foi efetivada como professora de Clínica Médica na Faculdade de Medicina da instituição, depois de passar em concurso e tomar posse em 13 de maio deste ano. Ela também era docente efetiva na Faculdade de Medicina da Universidade Estadual de Goiás (UEG) desde janeiro de 2019.

Claudia é médica graduada pela Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, onde concluiu o curso em novembro de 2004. Finalizou a residência em neurologia na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em novembro de 2011, e possui uma clínica em Itumbiara (GO).

Em suas redes sociais, Claudia Alves compartilhava informações sobre saúde em posts informativos a respeito de demência, insônia e hábitos de vida. A médica também publicava fotos com o filho, de 16 anos, e de eventos que participava.