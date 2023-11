Fim do sonho? Real Madrid debate renovação de Carlo Ancelotti

Desde a saída de Tite do comando da Seleção Brasileira, a CBF definiu que Carlo Ancelotti era a prioridade da entidade para assumir o Brasil. Após supostas negociações, as partes teriam acordado que Ancelotti passaria a comandar a Seleção à partir de julho de 2024. Mas o planejamento pode ir água abaixo. Segundo o site espanhol Relevo, o Real Madrid estaria disposto a renovar o contrato de Carleto.

Segundo a publicação o presidente do Real, Florentino Pérez, estaria avaliando essa possibilidade por conta da grande quantidade de jovens atletas que fazer parte do plantel atualmente. O contrato estenderia o vínculo entre as partes por mais dois anos, com um ano fico e a chance de uma outra renovação.

O portal relembrou ainda que a CBF está disposta a esperar o treinador até a metade de 2024. Apesar dos grandes rumores, Ancelotti nunca confirmou que firmou algum tipo de acordo com a Seleção Brasileira.

Enquanto isso, o Brasil está sendo treinado por Fernando Diniz, que ainda segue no comando do Fluminense. Diniz está enfrentando uma má fase, já que venceu apenas uma das cinco partidas disputadas até agora. O Brasil perdeu outras duas e empatou os dois compromissos restantes.