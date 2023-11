Formada por escola francesa, acreana abre cafeteria de luxo em Cruzeiro do Sul

A segunda maior cidade do Acre acaba de receber com entusiasmo a inauguração de uma sofisticada cafeteria de padrão internacional, a Mad’s Café. A visionária por trás desse empreendimento é Zhaina Larissa, acreana que cruzou oceanos e rompeu fronteiras para conseguir realizar o sonho de ser uma confeiteira com reconhecimento mundial.

Originária de Cruzeiro do Sul, Zhaina Larissa dedicou uma temporada em Paris, na França, aprimorando suas habilidades na área de confeitaria na renomada Le Cordon Bleu, a instituição mais prestigiada do mundo quando se trata de doces e panificação.

“Estudar na Le Cordon Bleu foi um divisor de águas na minha vida e na minha carreira. Estudar em Paris foi um marco na minha carreira como chef de cozinha”, disse a chefe ao ContilNet.

Ao retornar da França, Zhaina decidiu dar um passo significativo em sua carreira, inaugurando um negócio próprio que apresentasse um padrão inédito no Vale do Juruá, surgindo a Mad’s Café. “Mad’s é uma extensão do que vivi em Paris, ela é muito parisiense e isso faz com que ela seja diferente e autêntica. Mad’s é uma cafeteria de alto padrão, trabalhamos com produtos frescos e produzidos na casa”, disse Zhaina.

Em mais um especial do ContilNet sobre mulheres empreendedoras, celebrado neste domingo (19), Zhaina destacou os desafios e conquistas de ser uma empresária de sucesso no Acre. “É quebrar barreiras, é ver que podemos tudo que queremos e que as mulheres tem feito total diferença no mercado de trabalho e dentro dos lares. É importante buscar seu lugar ao sol e mostrar que podemos tudo. Empreender não é fácil, e quando se é mulher tudo é muito mais difícil, pois enfrentamos preconceitos de uma sociedade machista. Mas contudo isso, conseguimos nos sobressair e ir além”, destacou.

Com um cardápio inspirado na culinária europeia, a Mad’s já se tornou um dos destinos preferidos dos moradores de Cruzeiro do Sul em busca de um ambiente refinado e totalmente diferenciado. “Mad’s tem tudo que um negócio da área alimentícia de alto padrão poderia ter. Somos autênticos, inovadores e levamos experiências para nosso cliente. Nossa real intenção é fazer com que o mesmo tenha um bom atendimento, desfrute de um ambiente confortável e uma boa comida”, finalizou.

A Mad’s Café Bar está estrategicamente localizada na Av. Lauro Müller, 769, bairro João Alves, em Cruzeiro do Sul, e opera nos seguintes horários:

Terça, quarta e domingo: 16h às 22h

Quinta, sexta e sábado: 16h às 00h

Confira as fotos do espaço: