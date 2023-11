Funcionário é acusado de furtar 53 celulares no primeiro dia de trabalho

Em vídeo captado por câmera de segurança, o suspeito não identificado tenta movê-la com um rodo. Mas, mesmo sem sucesso, ele deu andamento ao plano e saiu pela porta da frente como se nada tivesse acontecido.

As autoridades locais informaram ao site Oddity Central que rapaz teria usado documentos falsos para conseguir a vaga de emprego como vendedor, e que logo após ter recebido as chaves do portão, foi ao local fazer a limpa no estoque.

Como nem sequer se esforçou para esconder o rosto, ele acabou rapidamente identificado e foi detido em uma cidade próxima. Diversos itens foram recuperados. No entanto, o suspeito afirmou que conseguiu vender diversos aparelhos no caminho da loja até em casa.

O estabelecimento alegou que as perdas totalizaram mais de 3 milhões de rublos (R$ 161 mil), e que agora irão olhar melhor os currículos e pesquisar melhor sobre a vida dos candidatos.