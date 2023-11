Globo muda estratégia após Fuzuê ter pior ibope em quase 10 anos

Fuzuê, a novela das sete da TV Globo, atingiu a pior audiência mensal para o horário desde o segundo semestre de 2014. Diante dos números, a emissora ligou o alerta vermelho e já tomou medidas para estancar a queda da trama, escrita por Gustavo Reiz.

Fuzuê terminou o mês de outubro com apenas 19 pontos de média, marcando o desempenho mais baixo do horário em 109 meses. A trama perdeu gradualmente sua audiência desde agosto, quando estreou com 22,1 pontos, declinando para 20,1 pontos em setembro e atingindo em outubro seu pior momento até agora. As informações são da Folha de São Paulo.

A última vez que uma novela das sete enfrentou um mês tão ruim foi em setembro de 2014, com Geração Brasil, que registrou apenas 18,2 pontos. Diante do cenário ruim, a Globo tem feito algumas mudanças na trama, para torná-la mais ágil.

Uma das novidades é que as brigas das protagonistas Luna (Giovana Cordeiro) e Preciosa (Marina Ruy Barbosa) vão aumentar. A personagem Bebel (Lilia Cabral) está ganhando mais espaço em Fuzuê, assim como Selena Chicote (Tatita Younan).