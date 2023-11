Gravação de DVD de Joelma no Acre? Vídeo misterioso da equipe da cantora causa euforia em fãs acreanos; ASSISTA

O perfil Central de Fãs, gerenciado pela equipe de Joelma, publicou um intrigante vídeo que está causando grande animação entre os fãs da cantora no Acre. Embora o vídeo seja bastante enigmático, ele exibe um mapa do Brasil com um avião sobrevoando várias cidades, incluindo Rio Branco, a capital do Acre.

A postagem despertou especulações entre os fãs, que acreditam que Joelma possa estar planejando algo especial no Acre. Recentemente, a cantora visitou o estado e não descartou a possibilidade de gravar uma parte de seu DVD “ISSO É CALYPSO”, seguindo o estilo de seu antigo DVD “Calypso pelo Brasil,” quando era vocalista de sua antiga banda.

Tentamos contato com a equipe de Joelma, porém não obtivemos retorno. Um membro da equipe também preferiu não comentar o assunto, mantendo assim o mistério intacto.

Enquanto isso, os fãs continuam se perguntando se Joelma voltará ao Acre para a gravação do DVD. A coluna Douglas Richer, segue em busca de mais informações sobre essa empolgante publicação.

Veja o vídeo publicado pela equipe da Rainha do Calypso: