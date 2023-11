Grupo de universitários realiza ação durante dia de Enem em Rio Branco

Grupo de jovens universitários da igreja Universal realizam uma ação de apoio aos candidatos que prestam Enem neste domingo (5). A ação, denominada Desafiando o Enem, está acontecendo na escola Armando Nogueira, consiste na entrega de um kit, composto por caneta, água e uma frase motivacional para os candidatos que farão a prova neste domingo.

Segundo o coordenador do grupo, Junior Camilo, o intuito é levar uma palavra de conforto, em especial aos jovens, que estão realizando a prova pela primeira vez. “A gente está levando uma palavra de motivação para os jovens que estão ansiosos e nervosos para fazer o Enem. Muitos talvez seja a primeira vez, nós já estivemos no lugar deles, sabemos como é”, disse.

No Acre, mais de 24 mil pessoas se inscreveram no Exame. Muitos são estudantes do Ensino Médio, que realizam pela primeira vez a prova. Junior Camilo conta que ação busca proporcionar um dia especial na vida dos estudantes. “Buscamos proporcionar o melhor dia possível, que seja marcante de uma forma boa”, ressalta.