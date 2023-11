Homem é baleado após assaltar mulher e atirar contra agente de segurança

A tentativa de assalto ocorreu na noite deste sábado (18), na avenida Ceará, bairro Cerâmica, em Rio Branco (AC).

Segundo informações obtidas pelo ContilNet, uma dupla em uma motocicleta Honda Titan, de cor vermelha, placas MZQ – 8141, com restrição de roubo, teria assaltado uma mulher próximo ao terminal urbano da cidade.

A ação criminosa foi frustrada quando um policia,l que estava de folga presenciou a atitude suspeita da dupla.

Ao parar próximo à vitima, o garupa da moto teria decido e apontado uma arma de fogo em sua direção, pedindo que a moça entregasse seu celular. Nesse momento, o policial sacou sua arma e deu voz de prisão ao assaltante, que apontou a arma em sua direção e efetuou um disparo.

Para a sorte do policial, o cartucho teria bateu catolé. Nesse momento, em uma atitude de legítima defesa, o policial teria efetuado um único disparo contra o indivíduo, atingindo a parte superior de sua perna.

A Polícia Militar foi acionada, o piloto da moto foi detido e encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (DEFLA).

O serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU) foi acionado e a ambulância 04 de suporte básico rapidamente chegou ao local e levou o assaltante baleado ao Pronto Socorro da capital em estado de saúde instável, com o projétil alojado na região de trocanter esquerdo.

Após uma consulta via sistema judiciário, foi descoberto que ambos são menores de idade, um com 16 e o outro com 17 e que a arma utilizada na ação criminosa foi identificada como uma escopeta .36, que foi apreendida e encaminhada à delegacia.

As investigações serão realizads pela Polícia Civil.