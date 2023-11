Homem que incendiou casa da ex-esposa é condenado a 5 anos, mas vai responder em liberdade

A justiça de Sena Madureira promoveu nesta terça-feira (21) o último julgamento deste ano e, após análise do conselho de sentença, acabou condenando o réu. Trata-se de Isac Ribeiro de Araújo. Ele sentou-se no banco dos réus acusado de atear fogo na residência de Liliene do Nascimento Pereira, sua ex-esposa.

O caso em questão foi registrado no dia 28 de maio de 2022, no bairro Jardim Primavera. Restou apurado pela Polícia Civil que o acusado dirigiu-se até a casa da vítima, colocou um pneu embaixo do lugar onde ela dormiu e tocou fogo. Todos os pertences de Liliene se transformaram em cinzas e ela ficou somente com a roupa do corpo. Não houve feridos porque no momento do sinistro a residência estava vazia.

Na sentença, o juiz Fábio Farias teceu comentários sobre as consequências do crime: “Graves, uma vez que a vítima perdeu todo seu patrimônio, ficando, segundo ela própria, apenas com a roupa do corpo, além de ter sofrido um forte abalo emocional, o que perdura até os dias de hoje, consoante depoimento em plenário”.

Isac Ribeiro foi condenado a 5 anos de reclusão. A pena poderia ter sido maior, entretanto, a defesa conseguiu derrubar a acusação de tentativa de feminicídio, que pesava contra Isac.

Após o resultado do julgamento, o acusado foi colocado em liberdade. Ele ficará usando a tornozeleira eletrônica.