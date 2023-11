Jornal diz que Abel pode deixar o Palmeiras por salário astronômico

Fim da trajetória vitoriosa? Abel Ferreira estaria próximo de deixar o Palmeiras e virar o novo treinador do Al-Sadd, do Catar. De acordo com o jornal espanhol Sport, de Barcelona, o português estaria com negociações avançadas com o clube catari para se tornar o treinador mais bem pago do mundo.

O jornal diz ainda que as tratativas seriam finalizadas duas semanas após o término da temporada no Brasil. A última partida do Palmeiras será no dia 6 de dezembro, última rodada do Brasileirão.

Em nota, o estafe de Abel Ferreira explicou que o treinador está focado na reta final do Brasileirão, no qual o Palmeiras é o atual líder.

“Abel está focado em fechar a temporada da melhor forma possível. Nesse momento, toda e qualquer especulação fica de lado. Há duas semanas também noticiavam sondagens de Benfica e Al Ittihad. Ele tem contrato até fim de 2024 e sua cabeça está totalmente voltada para a reta final do Brasileiro”, disse a nota.

Vencedor de oito títulos com o Palmeiras, Abel Ferreira tem contrato com a equipe paulista até dezembro de 2024.