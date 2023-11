Moraes atende pedido da PGR e manda caso da ‘vaquinha’ de Bolsonaro para análise da PF

A PGR também avalia que é preciso esclarecer se as doações foram feitas por investigados. A defesa do ex-presidente tem afirmado que os valores “são provenientes de milhares de doações efetuadas via PIX por seus apoiadores, tendo, portanto, origem absolutamente lícita”. A movimentação foi na conta pessoal de Bolsonaro, aberta em junho de 2020, no Banco do Brasil.