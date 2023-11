Mulher fica em estado grave após sofrer acidente na BR-364

Um grave acidente deixou uma jovem em estado crítico na noite desta terça-feira (7) , na região da BR-364 próximo à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito, em Rio Branco (AC). O incidente ocorreu por volta das 17h20, chocando os transeuntes que testemunharam o acontecimento.

A vítima, identificada como Eliane Almeida Fernandes, de apenas 21 anos, estava a bordo de uma motocicleta do tipo Honda Biz quando o acidente se desenrolou. Ainda não está claro o que exatamente aconteceu, pois relatos divergentes surgiram entre os populares que estavam no local no momento do acidente. Alguns afirmaram que Eliane perdeu o controle de sua motocicleta e caiu sozinha, enquanto outros sugeriram que um veículo colidiu com a jovem antes de deixar a cena, agravando ainda mais a confusão em torno das circunstâncias do acidente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi prontamente acionado para prestar socorro à vítima. A viatura (04) de suporte básico chegou rapidamente ao local e a equipe de socorristas realizou todos os procedimentos necessários. Eliane Almeida Fernandes, que apresentava várias escoriações pelo corpo e sinais de perda de consciência, estava em estado grave e com suspeita de pneumotórax, uma condição médica séria que exige cuidados imediatos.

Segundo Geyson Oliveira, socorrista da viatura, o estado de saúde da paciente é delicado e requer atenção médica urgente. Eliane foi transferida ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), onde a equipe médica de trauma avaliará a situação com mais detalhes.