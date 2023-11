Na Ponta da Língua: Michelle diz que está ‘pronta para ser prefeita’ e já recebeu vários convites para ser vice

A deputada estadual Michelle Melo voltou a falar sobre a candidatura a Prefeitura de Rio Branco no ano que vem. A fala foi dita durante o Dericast, programa do apresentador Alderian Campos, nesta sexta-feira (17). Recentemente, ela enviou uma carta ao PDT, partido que está atualmente, colocando o nome à disposição da disputada pela capital.

O PDT, atualmente, é coordenado pelo secretário de Agricultura, Luís Tchê, que deixou um mandato na Aleac para assumir o cargo no alto escalão do governo. Ele já havia, inclusive, sido líder do governador na Casa, posto este assumido por Michelle meses depois. Questionada por este colunista se já houve algum retorno sobre o pedido feito ao PDT, a deputada esclareceu que as decisões do partido sobre as eleições do ano quem só serão tomadas em janeiro.

“A gente quer chamar o PDT para conversar sobre as eleições municipais. Nos colocamos à disposição para essa construção, mas as conversas partidárias só começarão em janeiro. Até agora nós não tivemos nenhuma reunião partidária, não foi definido nada”, disse.

“Tô pronta para ser prefeita, desde de sempre”, completou.

Além disso, Michelle lembrou que está sendo convidada para participar de convenções de outros partidos políticos. Foi o caso do evento que oficializou o nome de Marcus Alexandre no MDB. A deputada informou ainda que o PSD, partido de Sérgio Petecão, também a convidou para participar do evento das mulheres do partido, marcado para este sábado, com a presença da senadora Eliziane Gomes, relatora da CPMI que investiga os ataques de bolsonaristas a prédios de Brasília, em 8 de janeiro.

“Eu acho que o ciúme foi geral e ninguém suportou e veio essa confusão toda”, disse a deputada sobre o encontro com Marcus Alexandre, que teria sido o estopim para a sua destituição do cargo de líder do Governo na Aleac.

Saída do PDT

O presidente do PDT, Luís Tchê, já havia dito que, membros que queiram deixar o partido, deverão sair da sigla sem mandato. Michelle declarou que nunca ouviu isso diretamente de Tchê, mas que o próprio presidente deu entrevistas sobre isso.

“Pessoalmente nunca foi me dito. Mas nós temos algumas incoerências partidárias a resolver. Se com a saída ou com o ajuste partidário, isso só vai poder ser decidido depois que o deputado Tchê fizer uma reunião e nos convocar para que a gente possa conversar. Isso particularmente nunca aconteceu”, disse.

Boatos dizem que se o PDT rechaçar a sua candidatura, Michelle Melo já tem na mesa para analisar, convites de filiação de partidos da oposição ao governador Gladson Cameli. Um deles é o PCdoB, que sonha com a entrada da deputada na sigla. Inclusive, Edvaldo Magalhães, líder da Oposição na Aleac, assim que Michelle anunciou a saída da liderança do governo na Casa, fez questão de convida-la para ser mais um membro comunista.

Possibilidade de ser vice-prefeita

Michelle declarou que recebeu convites para compor chapas como candidata a vice-prefeita. A parlamentar não expôs quem fez as propostas.

“Tivemos vários convites de vários lados, várias pessoas. Fico feliz que as pessoas queiram o nosso nome por perto”, disse.

Questionada se aceitaria o convite, a deputada disse que ainda não pensou sobre o assunto, mas completou. “Acho que eu falo muito para ser vice. Se eu pudesse escolher, preferia ter a caneta, ser a prefeita. Eu quero participar de um grupo que me ouça”, completou.