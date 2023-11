“O Republicanos têm muita militância LGBT”, diz Damares em evento na Capital acreana; vídeo

Apesar do conservadorismo, pensamento político que defende a manutenção das instituições sociais tradicionais, a senadora e ex-ministra no governo Bolsonaro, Damares Alves disse durante o 1º Encontro de Mulheres Republicanas do Acre, na noite deste sábado, 18, em Rio Branco, que todos são bem-vindos ao partido.

Em sua fala, a parlamentar fez questão de salientar sua visão de mulher conservadora, no entanto, destacando a importância do diálogo para atender todas as camadas da população, independentemente de gênero.

“O conservadorismo existe sim no Republicanos, mas não existe radicalismo. Nosso partido tem secretárias nacionais que são casadas com outras mulheres. Nós temos um número muito grande de LGBTs na nossa militância. Nós temos pessoas de todas as religiões. É só uma questão de narrativa. Nós queremos defender o direito de todos. Nós não usamos minorias para projetos de poder. Nós queremos que todos estejam conosco em busca de um país mais próspero”, comentou Alves.