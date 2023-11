Pais de Walewska se recusam a dividir seguro de R$ 1 milhão com viúvo

Walewska Oliveira deixou mais de R$1,3 milhão em seu seguro de vida para o marido Ricardo Alexandre Mendes e para a mãe dela, Maria Aparecida Moreira. A família da jogadora de vôlei, entretanto, não querem que o viúvo tenha direito ao dinheiro da atleta.

Os pais de Walewska, que também são herdeiros da fortuna dela, incluindo os 23 imóveis da empresa que ela tinha, alegam que o viúvo Ricardo contribuiu para a morte da esposa. Em documentos divulgado pelo Notícias da TV, os advogados de Ricardo Mendes estão resolvendo trâmites legais com a empresa seguradora para liberar o valor da herança.

Apesar do interesse do viúvo, os pais de Walewska Oliveira entraram com um pedido judicial para que ele não tenha acesso à herança. A defesa da família diz que o empresário é “indigno” de se beneficiar do legado da atleta porque ele teria motivado a morte dela, apontada inicialmente nos documentos como suicídio.

Os advogados dos pais da jogadora de vôlei apresentaram como prova as cartas deixadas por ela antes de cair do prédio em que morava, em São Paulo. Segundo eles, Walewska deixou por escrito sua insatisfação com o marido após descobrir uma traição dele e um filho do caso extraconjugal. Virna Dias, madrinha de Walewska, chegou a afirmar em entrevista que a morte da jogadora teve o marido como fator motivador.

Em contrato, a indenização aos beneficiários designados por Walewska só será paga em caso de morte por acidente aéreo ou acidental. O caso da jogadora ainda é investigado pela polícia, enquadrando-se até o momento na segunda opção, mas a empresa só vai liberar após a conclusão policial do caso.