Paul McCartney faz apresentação épica no Clube do Choro em Brasília

Brasília foi palco de um show histórico na noite desta terça-feira (28/11). Sir Paul McCartney cantou para uma plateia de menos de 450 pessoas, no tradicional Clube do Choro. O artista entoou 22 músicas misturando hits de sua carreira solo, as melhores canções da época do Wings e os clássicos de The Beatles. O público estava incrédulo com o privilégio de assistir o inglês de perto e em um local tão pequeno.

O cantor subiu ao palco usando uma camiseta da cor vinho escrita Liverpool, a cidade na Inglaterra onde Paul, John Lennon, George Harrison e Ringo Starr nasceram. O iluminação intimista do Clube do Choro deu a impressão que a apresentação estava acontecendo em um pub na cidade natal dos Beatles.

Antes do início do show e durante todo processo de entrada, a produção reforçou um pedido de Paul McCartney para a plateia não fotografar ou filmar a apresentação. Os celulares dos presentes foram lacrados em uma sacola e a organização avisou que quem sacasse o aparelho do bolso seria retirado do espaço.

Os fãs obedeceram a orientação e seguranças circularam durante o espectáculo para garantir que a ordem fosse cumprida. Sem o aparelho nas mãos, o público pode concentrar em uma apresentação épica. Durante o espetáculo, a equipe do cantor divulgou um trecho do início do show nas redes sociais do Paul McCartney.

Paul começou pontualmente às 18h com o clássico A Hard Day’s Night e emendou com um “Oi, Brasília” para delírio dos presentes. O cantor seguiu com Juniors Farm e Letting Go do Wings. Passou pelos hinos Got Get You Into My Life, Let Me Roll e Getting Better. A setlist foi uma versão resumida do show apresentado pelo cantor na Cidade do México em 14 e 16 de novembro.

Esbanjando simpatia, o artista falou em português praticamente a noite inteira. Antes da música My Valentine, por exemplo, ele disse com muito sotaque: “Escrevi esta canção para a minha amada esposa Nancy”. Ele também agradeceu o público brasiliense pela animação: “Essa ideia de fazer o show foi bem legal, né?”.

O Clube do Choro estava tomando por fãs de todas as idades, misturados com políticos e artistas conhecidos dos palcos brasileiros como Samuel Rosa, do Skank; Criolo; e Alexandre Carlo, do Natiruts. Em um mesmo canto, todos emendaram Obla Di Obla Da, Get Back, Blackbird, Let It Be, Hey Jude, Sgt Peppers Lonely Hearts Club Band e a apoteótica Helter Skelter.

O cantor se apresentou no Clube do Choro com a banda completa que vai se apresentar na quinta-feira. No palco, estavam presentes oito músicos inclusive Wix Wickens nos telcados, Rusty Anderson na guitarra, Brian Ray no baixo e Abe Laboriel Jr. na bateria.

A apresentação, antecipada pelo Metrópoles, foi divulgada oficialmente às 9h desta terça e os ingressos liberados para compra imediatamente após o anúncio. Os valores variavam entre R$ 200 e R$ 400. Os fãs que haviam garantido a entrada para o espetáculo na quinta (30/11), na Arena BRB Mané Garrincha, puderem adquirir dois tickets para a show do Clube do Choro. Os bilhetes esgotaram em uma hora.