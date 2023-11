Preço da gasolina cai pela 11ª semana e atinge o menor patamar desde agosto

Pesquisa semanal realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mostra, neste sábado (11), que o preço médio do litro de gasolina caiu pela 11ª semana seguida nos postos de combustíveis do país. Isso fez com que o combustível atingisse o menor patamar desde agosto.

Também recuaram os preços cobrados pelo etanol e diesel. O recuo foi entre os dias 5 e 10 de novembro, segundo pesquisa semanal da ANP. Na última semana, o preço médio do litro da gasolina observado pela ANP foi de R$ 5,63, o que representa uma queda de 0,35% em relação aos R$ 5,65 anotados na semana anterior. O valor máximo encontrado nos postos pela agência foi de R$ 7,70.

O levantamento mostrou ainda que o litro do etanol custava R$ 3,54, em média, na última semana, o que equivale a um recuo de 0,56% frente aos R$ 3,56 cobrados na semana anterior. O maior preço foi de R$ 6,60.

O litro do diesel também ficou mais barato. Ele apresentou um pequeno recuo de 0,16%, sendo vendido a R$ 6,12, em média, ante R$ 6,13 na semana anterior. O maior valor constatado no levantamento da agência foi de R$ 7,95.