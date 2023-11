Rio Branco concentra mais da metade das pessoas inadimplentes no Acre, aponta Serasa

Um levantamento feito pelo Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívida, do Serasa, aponta que Rio Branco tem 158.414 mil pessoas inadimplentes, concentrando mais da metade dos devedores de todo o Acre.

A nível Acre, o levantamento apontou que, em outubro, cerca de 279.994 pessoas estavam inadimplentes no estado, o que corresponde a 44,56% da população total acreana.

O valor médio da dívida do acreano é de R$ 4.735 mil. Destas, 47,47% são relacionadas a contas básicas, como água, luz e gás. Em seguida estão as dívidas de varejo, com 17,85% e de bancos, totalizando 15,91%.

Jovens lideram o ranking de devedores

Com relação às faixas etárias, o maior número de inadimplentes no Acre tem entre os 26 e os 40 anos, com um percentual de 36,7%. A população entre 41 e 60 anos vem em seguida, com 35%. Já os maiores de 60 anos correspomrem a 15% do total dos devedores.

Oportunidade para limpar o nome

O Serasa deu início no dia 30 de outubro ao Feirão Limpa Nome, uma oportunidade com descontos de até 99% nas negociações das dívidas à vista, além de diversas opções de parcelamento.

Mais de 500 empresas envolvidas neste ano, como operadoras telefônicas, companhias de energia, escolas, lojas de departamento, comércios, instituições financeiras, universidades, entre outras, com o objetivo de oferecer descontos na negociação de débitos.

O Feirão se encerra no dia 30 de novembro. Os interessados em quitar as dívidas devem entrar em contato com o Serasa pelo site, ou pelo App Serasa, disponível no Google Play e App Store, e tem ainda o contato (11) 99575–2096.

Vantagens de aproveitar o Feirão Limpa Nome:

Descontos de até 99%;

Parcelamento em até 72 vezes;

Possibilidade de participar presencialmente ou online;

Possibilidade de negociar com empresas de energia elétrica, pela primeira vez na história do Feirão;

Pagamento por Pix à vista ou parcelado, com baixa instantânea na negativação.