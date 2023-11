Santa Cruz e CT Furacão são finalistas do Campeonato Estadual Sub-11. Nas semifinais disputadas na tarde desta segunda, 27, o Santa Cruz derrotou o Rei Artur por 2 a 1 e o CT Furacão goleou a Escolinha do Flamengo por 5 a 0. As duas equipes decidem o título na segunda, 4.

Fala, Cristiano!

“Tínhamos uma parte da equipe na Escolinha do Flamenguinho e conseguimos montar com alguns atletas do Santa Cruz. O elenco foi montado muito próximo do campeonato, mas conseguimos chegar na decisão e o objetivo agora é o título”, declarou o técnico do Santa Cruz, Cristiano Menezes.

Objetivo é o título

O técnico Bruno Melo comemorou a conquista da vaga na final do Estadual e espera uma equipe ainda mais forte na decisão do campeonato. “Montamos um time para conquistar o título. Vamos realizar os treinamentos para chegarmos fortes na final”, afirmou o treinador.