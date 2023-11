Saúde Itinerante oferta atendimento especializado em neuropediatria aos moradores de Bujari

Em sua 10ª edição, o programa Saúde Itinerante levou atendimento Especializado Multidisciplinar em Neuropediatria para os moradores de Bujari. A ação ocorreu nos dias 10 e 11 de novembro no Centro de Saúde Raimunda Porfírio Brito de Ramos.

Com apoio da prefeitura do município, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a equipe do programa pode diminuir a fila de espera no Sistema de Regulação Estadual, com interface municipal, para investigar transtornos globais do desenvolvimento.

Ao todo, foram realizados 541 atendimentos, entre eles: consultas especializadas em neuropediatria, psiquiatria infantil e pediatria (165); terapias: fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, nutrição e psicologia (37); atendimento de enfermagem (165); atendimento da regulação ambulatorial (165); emissão da carteira estadual da pessoa com transtorno do espectro autista – TEA (14) e uma capacitação para servidor municipal iniciar os pedidos da carteira no próprio município.

“A finalidade é levar o atendimento mais próximo de onde essas crianças residem, porque sabemos de todo o transtorno de logística, deslocamento, da sua residência até a Fundação Hospitalar ou Centro Especializado de Reabilitação, que é no CER, onde são oferecidas essas especialidades com o apoio das terapias (fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, nutrição, fisioterapia e psicologia)”, explica Rosemary Vânia Fernandes Ruiz, Chefe da Divisão de Saúde Itinerante Especializada.

“A Sesacre, preocupada com esse atendimento, está fazendo o trabalho inverso, levando os serviços próximo às pessoas que necessitam. Então, o benefício é muito grande pra essas mães. Então, a gente se preocupou com esse atendimento, proporcionando uma melhor qualidade de vida para essas crianças”, completa Rosemary.

A próxima edição do Saúde Itinerante será realizada nos dias 24 e 25 de novembro em Brasiléia, também com foco em atendimentos de Neuropediatria.

Com informações da Agência de Notícias do Acre